Сенсация: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

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Во втором раунде победив в Абу-Даби американца Джастина Гейджи, Хабиб Нурмагомедов, лицо российского спорта и король жанра, объявил, что провел свой последний поединок в UFC. Потерявший летом отца Нурмагомедов между спортивной славой, какой мало кто в истории достигал, и заботой о матери выбрал второе.





Такого завершения этого вечера на острове Яс в Абу-Даби, конечно, никто не ждал. Кажется, его не ждали даже люди из основного в смешанных единоборствах промоушена UFC, чей чемпионский титул в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов защищал в четвертый раз.





И уж точно о таком завершении невозможно было подумать, наблюдая за 29-м боем в шикарной карьере российского бойца, пишет kommersant.ru



