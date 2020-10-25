«Кто станет чемпионом и попадет в тройку – большой вопрос. По большому счету, шансы у всех примерно равны, хотя многие рассуждают, мол, у одних календарь проще, соперники на бумаге слабее, поэтому они являются претендентами на золото. Тем не менее, в конце сезона почти все коллективы решают определенные задачи, будь то борьба за тройку или выживание. Легко на этом отрезке точно никому не будет, как об этом пишут в прессе. Все мы уже увидели, что произошло с «Неманом» в прошлом туре. Так сказать, показательный пример. Уверен, нас ожидает битва титанов.





Есть много факторов, которые влияют на результат. БАТЭ – опытная команда, в которой собраны хорошие футболисты. Однако, на мой взгляд, на первый план в такой борьбе выходит именно удача. В принципе, команды, которые находятся в лидирующей группе, — равны. Не сказать, что БАТЭ был на голову сильнее всех. Наоборот, разница между всеми заметно сократилась. Не вторая и третья команды поднялись, а борисовчане опустились на этот уровень. Поэтому, повторюсь, все [команды] имеют примерно одинаковые шансы на чемпионство. Мне правда сложно назвать одного фаворита. У каждого коллектива есть свои преимущества, есть недостатки. И я бы точно не стал списывать брестское «Динамо». В последнее время они прибавили, много выигрывают», – цитирует sportarena.by











