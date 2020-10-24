Финал мечты в Чехии! Азаренко сыграет против Соболенко

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Сегодня Виктория обыграла Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:3. По пути к финалу Азаренко также обыграла Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.





Арина Соболенко, в свою очередь, обыграла американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:4.





Интересно, что Арина дважды была близка к вылету из турнира. Во втором раунде она в третьем сете уступала Кори Гауфф со счетом 2:5, а в четвертьфинале проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо - 0:6, 0:4, но затем выиграла 12 геймов подряд.





Финальный матч пройдет в воскресенье.

