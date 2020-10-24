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Снытина о белорусских женщинах: ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты

Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина высказалась в поддержку женщин Беларуси.⁣

«Мужчин бьют и забирают в автозаки – а они снова выходят на улицу для протеста.⠀

ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀

Против них используют оружие и водометы, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀

Они – женщины Беларуси!» – написала Снытина.
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