Снытина о белорусских женщинах: ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты
Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина высказалась в поддержку женщин Беларуси.
«Мужчин бьют и забирают в автозаки – а они снова выходят на улицу для протеста.⠀
ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀
Против них используют оружие и водометы, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀
Они – женщины Беларуси!» – написала Снытина.
17:37 24/10/2020
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