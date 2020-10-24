«Мужчин бьют и забирают в автозаки – а они снова выходят на улицу для протеста.⠀





ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀





Против них используют оружие и водометы, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀





Они – женщины Беларуси!» – написала Снытина.