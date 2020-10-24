











– Вы обсуждали в камере события в стране?





– Да, говорили абсолютно про все. Тем более, некоторые смены считали нужным включить нам государственное радио БТ. Слушали его целый день, и это отдельный вид пыток уже потому, что там постоянно крутят песню «Любимую не отдают» :). Просыпались под гимн Беларуси в шесть утра. Мы пытались уловить что-то здравое из новостей по тому радио, но это было практически невозможно, – сказала Шакуро.