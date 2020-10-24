Шварценеггер перенес операцию на сердце





​Актер поблагодарил врачей и медсестер клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан.





"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда", — подписал фото Шварценеггер.





Ранее стало известно, что перенесенная операция на сердце ― уже не первая для знаменитости. В 2019 году Арнольд Шварценеггер рассказывал фанатам, что едва не умер во время шестого по счету хирургического вмешательства. 73-летний Шварценеггер добавил, что иногда у него бывают проблемы со здоровьем, но это не мешает ему появляться на экранах с голым торсом.



