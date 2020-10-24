



– Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен очень хорошо подумать о том, что делать дальше.





Если Месси покинет «Барселону», его репутация, которая так хорошо работает на него, пострадает.





Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что он должен сохранить репутацию, которую зарабатывал более 20 лет.





– А если он уйдет следующим летом? Например, в «Ман Сити». Это будет еще один плюс для АПЛ?





– Это не станет драмой для нас. Роналду уходил, Неймар уходил. Неймар ушел в «ПСЖ», и я не заметил, чтобы Лига 1 достигла суперуровня только из-за этого трансфера.





Такова реальность. Люди, думающие, что игроки определяют чемпионат, ошибаются. И я рад, что они так думают, потому что они не будут расти, – сказал Тебас в интервью AFP.