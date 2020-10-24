Артем Милевский может сменить брестское "Динамо" на "Пафос"
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский получиn предложение от кипрского "Пафоса".
Об этом сообщает xsport.ua.
Клуб, который недавно возглавил экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко, готовится сделать предложение украинцу на полгода. Новый контракт вступит в силу с января, если 35-летний экс-форвард сборной Украины его подпишет.
В нынешнем сезоне чемпионате Беларуси Милевский провел 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
08:50 24/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение