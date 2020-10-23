У минского "Динамо" четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ
У минского "Динамо" четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ. На этот раз в гостях динамовцы уступили московскому ЦСКА — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).
Вратарь Никита Талапило начал атаку, в результате которой минчане забросили единственную шайбу / @hcdinamoby
Одну шайбу у белорусского клуба забросил Егор Шарангович.
25 октября минское "Динамо" принимает "Северсталь", передает "Еврорадио".
21:58 23/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение