«Все просто: есть черное, есть белое. Пока чиновники и силовики устраивают в стране полную дичь, мы переживаем по-настоящему уникальное время.⠀





Банально, но именно в таких стрессовых ситуациях люди показывают, кем являются на самом деле. Белорусские футболисты (не все, но многие) давно удивляли своей инфантильностью. Но не думал, что настолько. В начале недели мой коллега взял интервью для Трибуны у одного из игроков национальной сборной. Я искреннее обрадовался. Ожидал, что один из важных футболистов «националки» последних лет расскажет что-то важное. В глубине души надеялся, что его выступление хоть как-то вернет веру в «националку» (она же играет для народа). Пацаны поговорили, но интервью не вышло. Оказалось, его забраковала мама игрока, которому уже давно за 30. Честно? Это не вызвало ничего кроме улыбки.





Болеть за «националку», где внятно о ситуации в стране высказался лишь врач, которого за это же уволили? Я бы с гораздо большим удовольствием посмотрел игру с участием экс-футболиста «Лиды» Андрея Архипова. Признаюсь, меня искреннее подкупила адекватность этого парня. Гляньте-ка его интервью и поймете, почему ближайший матч «Крумкачоў» в «Лиде» пройдет без зрителей. Ведь и в высшей, и в первой лиге футболисты играют для народа, так ведь? В общем, ловите историю для затравки:





– Наши пацаны вроде были не против поддержать акцию солидарности, когда футболисты хлопали после стартового свистка. Говорю в раздевалке: «Если соперники будут хлопать, то мы тоже можем постоять». Один сокомандник ответил, что не хочет участвовать в этом и будет играть сразу. Между нами случился такой диалог:





– Неужели тебе так трудно постоять несколько секунд, когда все просто похлопают?





– Если они будут стоять, то я просто возьму и забью гол.





– В смысле?





– Гол забью.





– Ну если ты забьешь, я возьму мяч и занесу его в наши ворота.





– Да я тебе сейчас голову разобью…





Короче, поговорили на повышенных и пошли на разминку.