Андрей Архипов никогда не считался звездным футболистом. Воспитанник академии «ПМЦ-Поставы» пытался пробиться в большой футбол через «Луч», но после сезона-2018 отправился покорять польский минор.





В этом году защитник перебрался в «Лиду», но ненадолго. Не дожидаясь окончания чемпионата в первой лиге, Архипов снова решил уехать в Польшу. Главная причина – сложная обстановка в стране после выборов.





Кажется, после этого интервью у вас не останется вопросов, почему ближайший домашний матч «Лиды» с «Крумкачамi» пройдет при пустых трибунах «в целях предотвращения массовых беспорядков».





– Для переезда в Польшу хватало причин. Главная, пожалуй, ситуация в стране после выборов. Тяжело играть, когда понимаешь, что рядом творится такая фигня! В Беларуси люди выходят отстаивать свои права и просто ни за что попадают на сутки. В это же время тебе нужно играть и делать вид, будто рядом ничего не происходит. На меня такая обстановка прилично давила.





Как-то в воскресенье мы играли дома, кажется, против «Гранита». Стоишь на поле, слушаешь гимн, а мимо стадиона проходят люди, скандируют речевки, их поддерживают сигналящие машины. Тебе хочется проявить солидарность и прогуляться с народом, а вместо этого приходится играть в футбол.





Думаешь, может, находишься не на своем месте? Понятно, футбол – это работа, но сейчас люди борются за свои права, чем-то жертвуют, а ты должен просто гонять мяч… Если честно, тяжело все это осознавать, поэтому ходил на акции солидарности, чтобы отстоять свое право на честные выборы и попытаться остановить насилие. Сейчас людей избивают просто ни за что. Разве это нормально?





– Ты часто гулял по Лиде после выборов?





– 9 августа проголосовал, а вечером вместе с женой пошел к зданию местной администрации. Там собралось много людей, которые хотели узнать результаты выборов. Понятное дело, к нам никто не вышел и ничего не объявил. В центре собралось много народу, на площади хватало и силовиков. Случилась небольшая стычка, но в целом все прошло более-менее спокойно. Людей потихоньку вытеснили из центра, и все разошлись по домам. Правда, потом в Лиду завезли силовиков, которые несколько дней ездили по городу в микроавтобусах и бегали за людьми.





– Самая жесткая картина, которую ты видел в Лиде в эти дни?





– Как-то мы шли около памятника льву, и возле него выстроилась плотная шеренга силовиков с дубинками. Они двигались и просто зачищали центр города, выгоняя оттуда всех подряд. Неважно, кто попадался на пути: дети, женщины, дедушки или бабушки. Не имело значения, что ты делал на этой улице: шел в магазин или в гости к другу. Просто тебя не должно было находиться в городе. Ощущение, что реально по площади двигался какой-то карательный отряд.





Как-то мы с женой возвращались из магазина. Вышли на улицу, и тут резко начали перекрывать дорогу, а рядом стали кружить бусы без номеров. Из одного выскочили силовики в шлемах и побежали плюс-минус к нам. Если честно, сердечко немного екнуло. Мы схватились за руки, но тут мимо нас во дворы полетел какой-то пацан. И силовики, и автобус рванули за ним. Наверное, в тот момент нам просто повезло.





К слову, мы вместе с командой жили в общаге в центре города, и у нас во дворах стояли машины с омоновцами. Выходишь на балкончик и смотришь, как там летают эти бусики. Лично не был свидетелем, но ребята рассказывали, что в машинах скорой помощи видели людей в балаклавах. Также все слышали взрывы светошумовых гранат в городе.





Не укладывается в голове, почему люди просто не могут выйти на улицы своего города и мирно выразить несогласие? Неужели сотрудники ОМОН при споре с мамой, женой или ребенком сразу же начинают избивать родных просто за то, что у них другое мнение по какому-то вопросу? Почему они в такой же ситуации позволяют себе просто так отфигачить бабушек, которые вышли на марш? Для меня это самая большая загадка.





– В Лиде на акциях протеста собиралось много людей?





– После выборов в будние дни возле костела в Лиде собиралось по несколько тысяч человек. В первых рядах стояли девушки в белом, за ними располагались остальные мирные протестующие. В их поддержку сигналили проезжающие мимо машины. Для сравнения, мы гуляли по Лиде 3 июля – в тот день на улицах было гораздо меньше народу.





– При этом ваш футбольный клуб вляпался в не очень приятную историю…





– Если бы сразу все сказали честно... А так получилось совсем некрасиво. Мы все за мир. Ни один адекватный человек не хочет воевать. Если есть такие люди, они отправляются в горячие точки. Меня не было на той акции, но после таких фото знакомые говорили: «А чего вы ходили под этими флагами? Вам не стыдно?» Приходилось объяснять, что команду подставили. Рассказывал, что на этом фото не все футболисты «Лиды», а многие из ребят вовсе не хотели туда идти. Лично я, например, давно против политики Александра Лукашенко.





– Что тебе не нравится в политике Лукашенко?





– Какой-то кирпичик он все-таки вложил, но потом настолько замедлил развитие… Власть должна меняться, избираться честным путем, чтобы народ мог выставлять требования: в экономике, в развитии страны, в правах. Должен быть диалог, а не монолог власти. Человек предлагает изменения в конституцию – при этом подсчеты будут делать те люди, которые не заметили нарушений на президентских выборах?





С каждым годом мы только отстаем от других государств, хотя у Беларуси есть все условия, чтобы двигаться вперед и жить лучше.









***





– Как к твоей позиции относились в команде?





– Кто как. Слышал и такое: «А чего ты против? Лукашенко – молодец, посмотри, сколько всего он сделал. Вообще, если не нравится, то уезжай». Последнее удивляло больше всего. Почему я должен куда-то уезжать? Это же моя страна. Мне хочется что-то поменять в лучшую сторону здесь, а не ехать за границу. Впрочем, как видишь, все-таки пришлось уехать:).





Еще одна история в тему. Когда некоторые команды начали хлопать в знак солидарности с пострадавшими в начале матча, в «Лиде» хотели сделать то же самое в игре со «Слонимом». Пацаны вроде были не против. Говорю в раздевалке: «Если соперники будут хлопать, то мы тоже можем постоять». Один сокомандник ответил, что не хочет участвовать в этом и будет играть сразу. И между нами случился такой диалог:





– Неужели тебе так трудно постоять несколько секунд, когда все просто похлопают?





– Если они будут стоять, то я просто возьму и забью гол.





– В смысле?





– Гол забью.





– Ну если ты забьешь, я возьму мяч и занесу его в наши ворота.





– Да я тебе сейчас голову разобью…





Короче, поговорили на повышенных и пошли на разминку. После нее пацаны сказали, что парни из «Слонима» будут хлопать, и попросили, чтобы мы хотя бы не забивали им. Тогда этот игрок сказал: «Ну не такой уж я и урод, чтобы забивать в такие моменты. Я же все понимаю, а до этого просто пошутил». Но это была ни разу не шутка. Мы нормально так подзавелись.





– Так вы в итоге похлопали?





– Мы развели мяч. Человек, который отдавал первую передачу, сказал, мол, давайте просто покатаем мяч сзади. Игра началась, и я начал хлопать. Пацаны из «Слонима» тоже остановились, но у нас пошел третий-четвертый пас… Соперники реально испугались, что мы не поддержим акцию, и побежали забирать мяч. Это было максимально неловко!





Самое интересное, в том матче нас на камеру снимал какой-то милиционер. Он фиксировал все происходящее: выход из раздевалок, построение на гимн. Всю игру снимал, даже заход в раздевалки после матча. Я ни разу такого не видел. Знаю, что милиционеры иногда стоят с камерами возле фан-секторов, но такое… Впервые столкнулся с чем-то подобным.





– Как к ситуации в стране относились футболисты?





– Наверное, многие футболисты не очень серьезно относятся к жизни. Большинство не думает о том, что будет завтра. Они просто отдыхают и веселятся, не заботясь о завтрашнем дне. Некоторых напрягала обстановка в стране, но проходил день, второй, неделя, и их запал пропадал. Со временем у большинства игроков происходящее в стране перестало вызывать эмоции.





– Как это возможно, если омоновцы в самом начале протестов избили вашего одноклубника?





– Если честно, со временем в команде это переросло в какую-то шутку. Некоторые ребята говорили: «Не надо ходить там, где не надо. Какой в этом смысл? Лукашенко все равно останется у власти». Но, блин, почему я не могу вечером просто пройтись по своему городу? Разве нормально, когда ты ни за что можешь оказаться избитым или уехать на сутки?





Меня очень напрягает эта ситуация. Моя жена до сих пор плачет, когда смотрит видео, на которых за просто так избивают людей. Это ненормально! Что нас отличает от зверей? Люди могут сочувствовать! Но, кажется, не все. Многие боятся за себя, боятся лишиться зарплаты. Некоторые ребята, которые хотят построить карьеру, боятся высказываться. Они опасаются, что их слова могут помешать в будущем найти команду в Беларуси .





– За что опасался ты?





– Больше всего волновался за жену. Если меня куда-то заберут и изобьют, то как она на это отреагирует? А если говорить лично обо мне, то какая карьера в первой лиге? Понятно, можно каким-то образом попасть в «вышку», но даже там сейчас тяжело что-то заработать. А если ничего не делать сейчас, то каким ты будешь человеком? Даже необязательно выносить это на всеобщее обозрение, но нужно задать себе вопрос: «Как можно с этим жить? Неужели ты какое-то чмо?»





Мне хотелось сделать хоть что-то. Хотя бы записать видеообращение от команды против насилия, чтобы люди не думали о нас плохо. Сейчас на футбол почти никто не ходит, а так… Психологически все это сильно прибивало. Понятно, куда сложнее высказаться ребятам из «Минска» или «Динамо», когда их, по сути, руководители ездят на велосипедах с Виктором Лукашенко «за Беларусь». Но кто-то же может найти в себе силы и не побояться. Если бы все футболисты обозначали свою позицию, то что бы нам сделали? Не закрыли бы весь футбол в стране.





Сейчас мне стало понятно, что футболисты, наверное, неплохие люди, но не особо думают о будущем. Народ избивают? А мы будем играть. Власть поменяется? Ничего, мы же все равно играть будем. А для кого? Зачем? Но каждый решает сам за себя.





– Ты подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия?





– Да, но после переезда в Польшу. Если честно, не хотелось трудностей с выездом за границу.









– Думал, они будут?





– Я уже задумывался над переездом и знал, что подпишу это письмо. Но взял небольшую паузу, потому что после появления в сети видео с моим участием «Футболисты против насилия» меня вызвали к руководителю клуба. Ему звонил главный по спорту в Гродненской области: «Передавайте вашему футболисту привет и сделайте ему выговор».





За что? В этом видео не было ничего против власти. Получается, руководитель спорта Гродненской области выступает за насилие? Это же просто смешно. Но после этого я решил подстраховаться.





– Как ты отреагировал на видео, которое по следам обращения футболистов записали представители Свободного объединения спортсменов – мол, даже Караев может быть против насилия?





– Обращение футболистов получилось максимально аккуратным, чтобы в нем поучаствовало больше людей. Понятно, многие опасались за свое будущее и карьеру. Я был готов сказать, что хочу честных выборов, но не все участники видео на это подписались бы. Ребята постарались, чтобы записать этот ролик. С другой стороны, наверное, все-таки осталась какая-то недосказанность. Вроде бы все понимают, почему мы записали это видео, но все же не до конца удалось обозначить позицию.













***





– Когда ты окончательно понял, что хочешь уйти из «Лиды»?





– Тут все просто: к политическим моментам добавились спортивные. Играли совсем не в тот футбол, в который хотелось бы играть мне. Некоторые команды попросту нас возили. Морально тяжело, когда в стране происходит что-то непонятное, а тебя еще возят на поле. После матча с «Химиком» решил, что для меня это слишком. В той игре мы просто выбивали мяч куда подальше. Наверное, пришло осознание, что это не моя команда. В итоге решил сменить обстановку.





– Было грустно?





– Не особо. По сути, мне нечего было терять.





– Сейчас тебе есть что добавить?





– Мы поехали с женой и другом в Минск 16 августа. Специально прошли мимо площади Независимости, где был митинг в поддержку Лукашенко, где якобы было 65 тысяч. Потом мы пошли к Стеле и увидели «30-40 тысяч», которые пришли туда по официальным данным. Хочется, чтобы сотрудники силовых структур и военные просто посмотрели независимые фотографии и сравнили их с реальностью.









Смена власти в любом случае будет. Лукашенко уже не молодой. В управление, силовые структуры придут новые люди, чьи родные и близкие, друзья и знакомые пострадали от былой власти. Те люди захотят правды (не мести) и будут идти до конца. Наверное, омоновцы и другие охранники режима не осознают этого.





Да, им платят очень большие деньги, но разве они не понимают, почему именно сейчас их зарплаты выросли в несколько раз? Неужели у людей нет осознания, почему все это происходит? Редко бывает, что колоссальные деньги тебе платят за добрые дела. Особенно в нашей стране.



