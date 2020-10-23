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Захаров в 58 лет дебютировал в первой лиге чемпионата Минска

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров дебютировал в любительском чемпионате Минска-2020/21. 58-летний специалист дозаявлен за команду "Семь холмов", выступающую в первой лиге турнира (Д2).



Захаров — самый возрастной игрок команды. После его дозаявки "Семь холмов", защищающие прошлогодний титул, уступили "Динамо-На-Страже" (1:2) и разгромили "Беркут"-МАПИД (11:2). В этих матчах Захаров забросил шайбу, отдал голевую передачу и отметился двумя удалениями.

О дебюте Захарова за "Семь холмов" рассказала ведущая программы "Хоккей для всех" на "Беларусь 5" Мария Богатырь.

"В нынешнем сезоне "Холмы" точечно усилились, заполучив в свои ряды главного тренера сборной Беларуси", — отметила ведущая.

"Я понял, что если сам не приду в хоккей, то не позовут", — сказал Захаров во время флеш-интервью.
Источник: pressball.by
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