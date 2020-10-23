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Опейкин: на аттестации никто не поддержал Петракову и Грибова. Все просто опустили глаза

Глава гандбольного клуба "Витязь-Леон" Александр Опейкин прокомментировал уход из сборной Беларуси тренеров Натальи Петраковой и Константина Грибова, чьи контракты истекают в конце 2020 года.

Пару дней назад чиновники Министерства спорта не продлили трудовые контракты с замечательными гандбольными специалистами Натальей Петраковой и Костей Грибовым. Квалифицированные специалисты (и у Натальи и у Кости два высших образования) оказались не нужны белорусскому гандболу.

В августе ребята подписали открытое письмо спортсменов. Естественно, началось давление и вызовы на ковер. Один особо умный чиновник сообщил Наталье, что у нее "еще есть возможность реабилитироваться". В смысле? Поменять свое мнение по поводу украденных голосов и издевательств над людьми, арестов и репрессий?

На аттестации в Минспорта никто из коллег по спорту не смог поднять голову и что-то сказать в защиту ребят. Все просто опустили глаза и промолчали. Так вот, боль моя в том, что всех этих людей я знаю лично. И они все друг друга знают лично с самого детства. И никто не набрался смелости поддержать. Стыд.

А Наташа и Костя — настоящие кремни. К сожалению, придется приложить немало усилий, чтобы в будущем убедить их вернутся в гандбол, — написал Опейкин в фэйсбуке.
Источник: pressball.by
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