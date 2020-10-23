Виталий Лисакович: «Не боюсь конкуренции в «Локо». Иначе какой смысл играть в футбол? Сиди дома тогда, пироги пеки!»
Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович рассказал о конкуренции в команде, сообщает «Прессбол».
– Расскажи, почему выбрал «Локомотив». Не опасался осесть на «банке», ведь в клубе много атакующих игроков?
– Я в жизни ничего не боюсь. Конкуренции в том числе. Иначе, какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки!
Да, «Локомотив» сильная команда. Но я знаю, что все зависит только от меня. Если будешь хорошо играть, тогда и получишь больше игрового времени – каждый игрок так думает. Так что не нужно бояться, нужно просто доказывать. А если что-то не получается, можно что-то подсмотреть у конкурентов, подучиться и стать сильнее, – сказал Лисакович.
Напомнил, что Лисакович в матче Лиги чемпионов забил гол и спас свою команду от поражения.
12:10 23/10/2020
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