



– Расскажи, почему выбрал «Локомотив». Не опасался осесть на «банке», ведь в клубе много атакующих игроков?





– Я в жизни ничего не боюсь. Конкуренции в том числе. Иначе, какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки!





Да, «Локомотив» сильная команда. Но я знаю, что все зависит только от меня. Если будешь хорошо играть, тогда и получишь больше игрового времени – каждый игрок так думает. Так что не нужно бояться, нужно просто доказывать. А если что-то не получается, можно что-то подсмотреть у конкурентов, подучиться и стать сильнее, – сказал Лисакович.





Напомнил, что Лисакович в матче Лиги чемпионов забил гол и спас свою команду от поражения.