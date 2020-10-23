Белоруска вошла в топ-10 лучших в ММА в странах СНГ

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В первую десятку лучших женщин-бойцов ММА в СНГ вошли представительницы семи стран – Кыргызстана, Грузии, России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Беларуси.





Топ-10 Лучших Женщин-Бойцов ММА СНГ:





Валентина Шевченко (Кыргызстан)





Лиана Джоджуа (Грузия)





Анастасия Янькова (Россия)





Мария Агапова (Казахстан)





Яна Куницкая (Россия)





Александра Албу (Молдова)





Антонина Шевченко (Кыргызстан)





Лилия Казак (Беларусь)





Лилия Шакирова (Узбекистан)





Ирина Алексеева (Россия)





Рейтинг представлен по результатам интернет-опроса свыше десяти тысяч любителей смешанных единоборств на сайте ТурСтат в октябре 2020 года.





За Валентину Шевченко как лучшего бойца женских ММА в СНГ отдали 25% голосов, за Лиану Джоджуа - 18%, за Анастасию Янькову - 13%, за Марию Агапову - 9%, за Яну Куницкую - 8%, за Александру Албу - 7%, за Антонину Шевченко - 6%, за Лилию Джоджуа - 6%, за Лилию Шакирову - 4% и за Ирину Алексееву - 3%.





За последние годы ММА стал одним из самых популярных для занятий видов спорта и у зрителей. Аудитория ММА в странах СНГ составляет более десяти миллионов человек.



