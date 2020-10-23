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ФХБ: к договорнякам отнеслись с пониманием

ДК ФХБ сократил дисквалификацию бывшего капитана "Динамо-Молодечно" Сергея Шелега, который был уличен в участии в организации договорного матча с "Могилевом".


Таким образом, если ИИХФ примет позицию ФХБ, срок отстранения Шелега, который изначально равнялся одному году, истечет 1 декабря 2020 года.

Дисциплинарный комитет ФХБ продолжает работу по ставшему резонансным для всего белорусского хоккея делу о договорном характере матча между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом" в ноябре прошлого года.

Ранее комитетом были рассмотрены обращения Павла Боярчука, Станислава Кучкина, Никиты Устиненко и Вячеслава Лисичкина. Члены ДК сочли возможным сократить срок наложенной на хоккеистов дисквалификации.

После вынесения решения с аналогичным прошением в ФХБ обратился экс-капитан "Динамо-Молодечно" Сергей Шелег. К слову, его имя также было в списке хоккеистов, получивших поддержку со стороны коллег по цеху. Более 100 хоккеистов чемпионата Беларуси поручились за отстраненных спортсменов и ходатайствовали о снятии с них спортивной дисквалификации.

Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном и принятие игроком мер по восстановлению репутации и доверия к себе — активную работу по восстановлению своей репутации, информационно-просветительскую и благотворительную деятельность — члены Дисциплинарного комитета приняли решение об уменьшении срока спортивной дисквалификации на 6 месяцев. Таким образом, если с решением ФХБ согласится Международная федерация хоккея, Шелег сможет вернуться на лед с 1 декабря 2020 года.

Вместе с тем, федерация хоккея Беларуси придерживается позиции недопущения подобных нарушений в дальнейшем, поскольку они влекут за собой не только имиджевые потери для самих нарушителей и представляемых ими клубов, но и оказывают негативное влияние на конкурентность лиги в мировом хоккее, — говорится в сообщении пресс-службы ФХБ.
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