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Витебские власти ввели план по борьбе с COVID-19, запретив собираться больше пяти человек. Завтра там запланирован хоккейный матч, 6 ноября – футбольный

Витебский горисполком опубликовал новый — на этот раз осенне-зимний — «план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями».


Будут «ограниченно проводиться» все массовые мероприятия, где больше чем 5 участников. Сюда включены собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции.

Но не исключен и запрет «на проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий», командировки жителей Витебска за рубеж и прием зарубежных делегаций. Власти города могут внести такие предложения.

Отметим, что на 23 октября запланирован хоккейный матч «Витебск» – Беларусь U18. 6 ноября футбольный клуб «Витебск» должен принять «Рух».
TUT.by
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