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Неожиданно: суд оштрафовал баскетболиста Мещерякова

Дело известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова рассматривалось в 11.30 в суде Заводского района Минска.

Неожиданно: суд оштрафовал баскетболиста Мещерякова
Мещерякова обвинили по ст. 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Суд принял нестандарное для ситуации в стране решение - штраф в 540 рублей, передает tut.by.

Ранее белорусские суды показательно наказывали известных спортсменов сутками ареста. Отбыла 15-суточный арест знаменитая баскетболистка Елена Левченко, только накануне вышла на своьоду после 10 суток ареста капитан сборной по регби
Мария Шакуро, еще несколько спортсменов находят сейчас под арестом. 

В общей сложности сутки отбыли уже десятки белорусских спортсменов.

Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Выступал за РТИ, Университет Джорджа Вашингтона, итальянские «Авеллино» и «Орландину», греческие «Македоникос» и «Арис», российские «Уникс» и «Спартак» из Санкт-Петербурга, турецкий «Бешикташ» и украинский «Азовмаш». Был чемпионом Европы среди молодежи.

В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Основал и финансировал в Минске собственную баскетбольную школу для детей, был спортивным директором клуба «Цмокi». До начала октября был заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола.

Егор Мещеряков — активный участник Свободного объединения спортсменов. Он неоднократно выступал против насилия со стороны силовиков и фальсификаций на выборах.
"Белорусский партизан"
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