«Для меня хоккей – силовой, мужской вид спорта. Там проявляются характер, сила, воля. Задаю вопрос, почему хоккеисты молчат? Ответы простые, как и у всего нашего белорусского народа. Прикормленность для хоккеистов делает с ними то, что делает», – сказал Яковлев.





Напомним, Евгений Мазуро, исполняющий обязанности директора оршанского «Локомотива» с момента основания клуба, покинул свой пост.





Тренер Александр Руммо покинул пост главного тренера юношеской сборной Беларуси. То есть мужской характер в хоккее некоторые все-таки проявили. Но таких единицы.