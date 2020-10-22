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Белорусский футболист забил в Лиге чемпионов

Виталий Лисакович спас свою команду от поражения.




В Лиге чемпионов австрийский «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего соотечественника Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.

Белорусский нападающий отправил мяч в ворота соперника в дебютном матче в Лиге чемпионов. Также это его второй мяч в составе «Локомотива» – ранее он отличился в матче РПЛ с «Химками».
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