Белорусский футболист забил в Лиге чемпионов













В Лиге чемпионов австрийский «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего соотечественника Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.





Белорусский нападающий отправил мяч в ворота соперника в дебютном матче в Лиге чемпионов. Также это его второй мяч в составе «Локомотива» – ранее он отличился в матче РПЛ с «Химками».