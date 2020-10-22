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Крикунов — минскому "Динамо": возьмите еще 20 легионеров и забудьте о белорусском хоккее

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов ответил на вопрос пресс-службы минского "Динамо" после победы над "зубрами" (5:2) в КХЛ.


- В годы работы в минском "Динамо" вы много работали с белорусской молодежью, а в тренерском штабе этого клуба сейчас трудится Михаил Грабовский, которому вы помогли в становлении. Что скажете о молодых игроках гостей? Много ли проблем вам доставил 18-летний вратарь минчан Алексей Колосов?

- Еще два года назад говорил Грабовскому: "Дайте ребятам играть. Какая вам разница — занимать последнее место с легионерами или без легионеров?" Через шесть месяцев эти пацаны, если им дать играть, начнут давать результат. Знаю, потому что проходил через подобное. Хорошо, что сейчас так много молодых игроков у вас. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это давно пора было сделать. Но сейчас, к сожалению, когда выздоровеют ваши легионеры, их вернут в состав, а пацанов опять задвинут. Дай бог, чтобы кто-то из них вырос и начал играть в КХЛ.

Легионеры дают результат? Их 12 человек у вас. Зачем своих-то ребят убивать?! Ну возьмите еще 20 легионеров, еще лучше будет результат — и забудьте о белорусском хоккее, — передает слова Крикунова корреспондент championat.com.
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