



Об этом Герасименя рассказала в интервью информагентству AFP, опубликованном в среду, 21 октября.





Она сообщила, что 10 белорусских спортсменов были задержаны в связи с участием в протестах против итогов выборов президента в стране, еще 20 спортсменам запретили проводить тренировки в Беларуси. Таким образом, под угрозой участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, не исключает Александра.





Герасименя сегодня, 21 октября, сообщила в своем Instagram о встрече с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Польши Адамом Кшесинским, на которой обсуждались "вопросы налаживания сотрудничества".





В настоящий момент Герасименя возглавляет Белорусский фонд солидарности спортсменов, оказывая помощь тем, кто не побоялся выступить против режима Лукашенко.