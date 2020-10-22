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Герасименя надеется, что МОК разрешит белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом

Белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя надеется, что Международный олимпийский комитет позволит белорусским спортсменам-диссидентам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и исключит из своих рядов НОК Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко.


Об этом Герасименя рассказала в интервью информагентству AFP, опубликованном в среду, 21 октября.

Она сообщила, что 10 белорусских спортсменов были задержаны в связи с участием в протестах против итогов выборов президента в стране, еще 20 спортсменам запретили проводить тренировки в Беларуси. Таким образом, под угрозой участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, не исключает Александра.

Герасименя сегодня, 21 октября, сообщила в своем Instagram о встрече с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Польши Адамом Кшесинским, на которой обсуждались "вопросы налаживания сотрудничества".

В настоящий момент Герасименя возглавляет Белорусский фонд солидарности спортсменов, оказывая помощь тем, кто не побоялся выступить против режима Лукашенко.
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