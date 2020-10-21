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Игрок сборной Азербайджана записался добровольцем на войну

Баскетболист сборной Азербайджана Амиль Гамзаев записался добровольцем на войну в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Спортсмен подчеркнул, что ждет очереди и в скором времени надеется присоединиться к действующей армии.

"Удар Армении по Гяндже — это террористический акт. Сейчас нахожусь в Баку на тренировках, родители живут в Гяндже. Наш дом находится недалеко от пострадавшего района. По словам отца, звук удара был слышен из нашего дома. Предлагал родителям временно приехать в Баку, они не приняли предложение. Все родственники живут в Гяндже. Никто из них не боится обстрелов врага и не намерен покидать город.

Должен отметить, как и другие спортсмены, я зарегистрировался для участия в войне добровольно. Жду очереди. Надеюсь в ближайшее время пополнить ряды нашей славной армии. Верю, мы освободим наши земли, находящиеся под оккупацией врага, мирным путём или путем войны", — цитирует Гамзаева Azerisport.

В прошлом Гамзаев выступал в украинском клубе "Кремень".

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего военные действия разгорелись с новой силой.
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