За месяцы протеста белорусы уже успели привыкнуть к неизменным спутникам любого марша или другой акции: каждый раз их сопровождают не только ОМОН, но и люди в масках, без каких-либо опознавательных знаков, которые могут жестоко задержать или даже избить кого угодно – потому что в итоге оказываются силовиками в гражданской одежде. В народе их прозвали «тихарями».





Кажется, подобные ряды ждет пополнение. На днях стало известно, что милиция теперь «прибегает к помощи добровольных дружин». Об этом сообщило госТВ – в сюжете рассказали, что отличительным знаком таких формирований будет красная повязка на руке, главными целями станут «охрана правопорядка, раскрытие преступлений и задержание нарушителей», а «бонусами» для участников – «право на отгул и материальное стимулирование».





А 20 октября стало понятно, кем планируют комплектовать «добровольные дружины». Зампред Мингорисполкома и член исполкома НОК Артем Цуран собирает руководителей и тренеров столичных федераций по различным видам единоборств на совещание по вопросу создания таких формирований и включения в них бойцов и коучей из бокса, кикбоксинга, муай-тай, самбо, дзюдо, каратэ и так далее.





В управлении спорта и туризма эту информацию нам комментировать отказались, однако известно, что оттуда многим представителям единоборств поступили звонки с настоятельными приглашениями на данное совещание.





Если спортмены действительно согласятся работать на режим, белорусам даже не надо будет придумывать новый термин – его создали в Украине еще в 2013-м году. Там тогда появились отряды наемников-провокаторов, оплачиваемых властью и используемых для запугивания, избиения и разгона демонстраций, которые как раз зачастую формировались из молодежи, занимающейся различными единоборствами.





Таким «бригадам» покровительствовали силовики, так что группировки чувствовали безнаказанность и действовали крайне жестко. А, пожалуй, самый известный связанный с бойцами случай произошел в мае 2013-го в Киеве, когда бритоголовые парни напали на оппозиционеров и освещавших их действия журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.





«Начали на нас прыгать, бить по камере. Потом начали плеваться, поливать нас водой. В какой-то момент меня прижали к стене, толкнули, я упала и меня начали бить. Владислав, чтобы как-то защитить, обнял меня сзади и прикрывал собой. Все это время продолжались удары. Милиция особо в дело не вмешивалась», – вспоминала те события Сницарчук.









Самым активным участником того эпизода оказался не сделавший большой карьеры боец ММА Вадим Титушко. Ситуация оказалась настолько громкой, что не помогла даже протекция властей – «спортсмену» пришлось отправиться на скамью подсудимых.





Правда, в итоге вместо четырех лет тюрьмы, на которых настаивали адвокаты Соделя и Сницарчук, незадачливый боец получил три года условно. Зато резонанс дела помог созданию нового слова – после того всех подобных Титушко в Украине стали называть «титушками».





А вскоре термин стал известен и за пределами страны – потому что отряды использовались и во время Майдана, причем уже не только теми, кто создал движение, но и их оппонентами, которые просто перекупали бойцов. Так провластные практически «народные дружины» из «титушек» в итоге неслабо помогли в свержении Виктора Януковича.





Что касается самого Вадима Титушко, он после суда, казалось, взялся за голову: продолжил учиться в университете и заниматься спортом, после тренировал детей и начал работать в охранном агентстве (даже планировал стать его соучредителем — когда закончится «условка»).





Но в августе 2018-го бойца объявили в розыск по подозрению в вооруженном ограблении – в числе группы лиц он якобы проник в чужой дом, связал владельцев, похитил деньги, после чего покинул место преступления на автомобиле хозяина.





Нашелся Титушко через два года – в июне 2020-го он вместе с адвокатом сам пришел в суд, который отправил его под домашний арест на время расследования. Завершено оно было буквально на днях – скоро украинская фемида вынесет свой окончательный вердикт.



