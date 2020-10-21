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Коронавирус "съел" призовые участникам еврокубков

В ближайшие 5 лет призовые участникам еврокубков будут снижены

УЕФА снизит призовые выплаты клубам, участвующим в еврокубках, из-за уменьшения доходов, вызванного пандемией коронавируса.

УЕФА сообщил в письме к 55 национальным ассоциациям, что финансовые потери из-за сократившихся в связи с пандемией доходов от продажи телеправ и спонсорских контрактов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне составили 514 миллионов фунтов (более 560 миллионов евро). Ожидалось, что УЕФА распределит убытки на два-три сезона, однако в письме говорится, что выплаты будут снижены в течение пяти лет.

УЕФА в октябре объявил, что общий призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 составит 1,95 миллиарда евро, — передает РИА "Новости" со ссылкой на The Times.
pressball.by
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