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Рекорд Месси в Лиге чемпионов

Аргентинец забил в 16-ти сезонах турнира подряд.

Во вторник, 20 октября, Барселона принимала Ференцварош в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0.


Нападающий Барселоны Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти на 27-й минуте поединка, тем самым установив историческое достижение Лиги чемпионов. Аргентинец стал первым в истории турнира, кто забил в 16-ти сезонах подряд. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Squawka.
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