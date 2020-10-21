



– Понимаете, почему люди «проснулись» и захотели проголосовать?





– Накипело. Люди увидели, что им не дают проголосовать за человека, за которого они хотят. У многих, как мне кажется, возник вопрос: чем так ужасны Цепкало и Бабарико? 10-15 лет они были при власти. Бабарико работал в одном из самых крупных банков страны, Цепкало создавал Парк высоких технологий. Почему эти люди, столько лет работавшие вместе с властью, раньше не вызывали претензий? Но как только попытались стать кандидатами, сразу начались вопросы. Ведь не было никаких гарантий, что они выиграют. Будь Лукашенко немного умнее, он бы допустил одного и второго и просто написал бы себе 60 процентов и все. И люди бы были спокойны.





Кроме того, за 26 лет Лукашенко у власти выросло новое поколение людей. И оно хочет что-то изменить. Это люди, которые «сидят» в интернете, которые бывали за границей и видели, как там живется. И они хотят этого же здесь. Но Лукашенко – выходец из глубокого СССР. Он не может понимать молодежь, которая скоро будет представлять Беларусь в мире: показывать ее силу и интеллект. У Лукашенко нет понимания, как вообще с этой молодежью договариваться. Им же недостаточно 300 долларов и чарки со шкваркой. Люди хотят свободы. Хотят свободы выбора не только на выборах, но и во всех сферах жизни. Это одна из главных причин.



