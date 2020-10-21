+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги

Ведущие футбольные клубы Европы заявили о готовности объединиться для участия в новом клубном турнире континента.



Как сообщает Sky Sports, речь идет о Европейской премьер-лиге, с участием 16-18 клубов. Турнир планируется проводить в два круга, что подразумевает как минимум по 30 матчей для каждой команды. Соревнование будет проходить на протяжении всего европейского сезона.

Воплотить в жизнь планы по созданию турнира планируется в 2022 году, однако для этого требуется собрать $6 млрд.

Каждый из потенциальных участников Европейской премьер-лиги получит гарантированные $100 млн, что гораздо превышает премиальные в Лиге чемпионов - ныне главном клубном турнире Европы. Так, участник групповой стадии ЛЧ-2020/21 получит 15,25 млн евро ($17,87 млн). $100 млн в ЛЧ можно заработать в случае выигрыша самого турнира, всех матчей в его рамках, а также победы в последующем за этим Суперкубке УЕФА.

Sky Sports отмечает, что в новом турнире могут быть заявлены до пяти английских клубов, наиболее активные участники переговоров - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Также называются "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Всего же переговоры ведут свыше десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Источники называют "Реал", "Барселону", "Атлетико", ПСЖ, "Ювентус", "Баварию".

Эксперты отмечают, что в случае создания Европейской премьер-лиги под вопросом окажется проведение Лиги чемпионов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]