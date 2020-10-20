



По данным экспертов, внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий с начала года увеличилась почти на 33% и составляет 12,5 млрд рублей.





Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, рассуждая на Примусе , напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в начале 90-х годов прошлого века, когда товары массово поставлялись в Россию на условиях отсроченных платежей.





В период «звездного часа» белорусского экспорта его объем, например, в 1994 году, в момент заката правления Вячеслава Кебича, составлял 75% от ВВП.





В настоящее время, не исключает Заико, как и тогда, рост дебиторской задолженности может указывать на рост коррупции.





— Из этой суммы одна треть, очевидно, будет «серая» экономика и коррупция. Я думаю, что все уже научились, особенно директора, играть в эти игры. Товар продал, потом говоришь: там задолженность, потому что они не хотят платить.





А два директора, тот, который покупает трактор, и тот, который продает, договорились, что эти деньги они отправят в банк под проценты, хотя бы на месяц, и так зарабатывают, — объяснил экономист.









Он уверен, что подобные «коррупционные схемы» в стрессовые для экономики страны периоды получают особое развитие.





— Когда директор управляет мощным финансовым потоком в миллионы долларов, естественно, у него возникает вопрос, а почему бы мне пару миллионов не заработать!





Тем более сейчас, когда чиновники, директора видят, что президентская власть зашаталась, как во времена Кебича, они решили: «Подумаем сначала о себе, а потом о Родине». В такой стрессовый период времени это вполне естественно.





Теоретически могу дать прогноз: что именно в этот период возрастает коррупция, когда появляются курсовые ножницы, инфляция и разного рода возможности, — полагает Леонид Заико.