Народные дружины решили собирать из борцов





Как стало известно Tribuna.com, 21 октября (среда) в Мингорисполкоме заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран собирает совещание из числа руководителей и тренеров минских городских федераций по различным видам единоборств (бокс, кикбоксинг, муай-тай, самбо, дзюдо, каратэ, тайквондо и др.) по поводу создания отрядов народных дружин и включению туда спортсменов и тренеров по различным видам единоборств, а также взаимодействию по данной теме с городскими федерациями по видам спорта.





Многим уже поступили звонки из главного управления спорта и туризма Мингорисполкома, где их настоятельно пригласили на данное совещание.





В управлении спорта и туризма данную информацию для Tribuna.com комментировать отказались.





Напомним, недавно стало известно, что милиция объявила о формировании народных дружин. Об этом сообщили государственные телеканалы.



