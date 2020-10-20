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Народные дружины решили собирать из борцов

В Мингорисполкоме пройдет собрание руководителей федераций единоборств по поводу создания отрядов народных дружин.


Как стало известно Tribuna.com, 21 октября (среда) в Мингорисполкоме заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран собирает совещание из числа руководителей и тренеров минских городских федераций по различным видам единоборств (бокс, кикбоксинг, муай-тай, самбо, дзюдо, каратэ, тайквондо и др.) по поводу создания отрядов народных дружин и включению туда спортсменов и тренеров по различным видам единоборств, а также взаимодействию по данной теме с городскими федерациями по видам спорта.

Многим уже поступили звонки из главного управления спорта и туризма Мингорисполкома, где их настоятельно пригласили на данное совещание.

В управлении спорта и туризма данную информацию для Tribuna.com комментировать отказались.

Напомним, недавно стало известно, что милиция объявила о формировании народных дружин. Об этом сообщили государственные телеканалы.
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