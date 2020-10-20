







- Я не смотрел игру, у меня были причины. У меня у товарища умер отец от коронавируса. Поэтому людям в мире хочу пожелать здоровья. Следил обо всем по прессе, по анализу игры от экспертов. В принципе ничего нового. Все, что должно было быть, произошло.





- Мы не едем на чемпионат Европы. Как к этому относиться?





- Я был к этому готов. Два года все понимали, что мы идем не туда. Все должно решаться не в одном матче, а в целостности подготовки коллектива, в формировании молодых звезд. А мы пришли к одной игре, где все поставили на кон. Во всяком случае, так все позиционировалось в прессе. А к шансу нужно быть готовым. Мы же предстали разрозненным коллективом. Один не приехал, второй не доехал, третий застрял где-то. Сборы зимой провели не понятно, для чего. Стали искать короткий путь к победе, а в итоге…





- Почему игра была невнятной?





- Много матчей было невнятных. Чуда невозможно было поэтому ожидать. Чудо нужно холить и лелеять. Чтобы эта копилка наполнилась, и ты все выдал в час икс. К сожалению, не получилось. Нам противостояли в принципе равные команды. И даже грузины не настолько выше нас по классу. Там хватило просто организации. А казахстанцы еще менее организованы, чем мы.



