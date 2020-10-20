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Не только Левченко: еще пятеро белорусских тренеров и спортсменов прямо сейчас находятся в тюрьме

Пять представителей спортивной общественности Беларуси находятся за решеткой за свою гражданскую позицию.

Не только Левченко: еще пятеро белорусских тренеров и спортсменов прямо сейчас находятся в тюрьме
13 октября в Минске задержали 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муайтай. 14 октября ее осудили на 10 суток.

7 октября в центре Гомеля был задержан председатель и тренер спортивного клуба «Прайд», мастер спорта по дзюдо (1 дан по дзюдо), подписант письма спортивной солидарности Константин Полей. Ему дали 15 суток ареста.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Булата осудили за участие в несанкционированной акции, при этом есть доказательства, что он с семьей находился в это время в другом месте.

Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги, игрок команды «Литвины» Игорь Бояр осужден на 15 суток.

11 октября в Минске задержали Марию Шакуро. Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина. Шакуро – одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием отставки Лукашенко и остановки насилия. 

Она – капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер ЧЕ по пляжному регби 2017 года.
Источник: Трибуна
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