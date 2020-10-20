Беларусы - против проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске
94% читателей Tribuna.com - против проведения ЧМ-2021 в Беларуси
Читатели Tribuna.com приняли участие в опросе «Через каких-то полгода в Минске планируется ЧМ по хоккею. Что с ним делать?».
63% участников ответили – «ИИХФ должна перенести турнир из Беларуси», 31% – «Страны-участницы должны бойкотировать чемпионат», 6% – «Ничего не делать, пусть все идет по плану».
Напомним, ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. 17 сентября 2020 года Европейский парламент принял резолюцию «Ситуация в Беларуси», в которой, в том числе, призвал не проводить часть чемпионата мира в Беларуси.
10:41 20/10/2020
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