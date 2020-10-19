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Экс-наставник минского «Динамо» и сборной Беларуси официально представлен «Локомотиву»

Как сообщалось ранее, должность начальника команды – старшего тренера ХК «Локомотив-Орша» займёт экс-главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко.

19 октября белорусский специалист был официально представлен команде, передаёт «Белорусский хоккей» .

Напомним, что Евгений Мазуро на прошлой неделе покинул должность начальника команды – старшего тренера.
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