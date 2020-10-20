Убытки команд НБА из-за коронавируса составили почти 700 млн долларов





Больше всего из-за пандемии потеряли чемпионы минувшего сезона Лос-Анджелес Лейкерс. Из-за отмены 10 матчей их убыток составил 52,7 миллионов долларов.





По итогам прошлого сезона руководству НБА пришлось отменить 258 матчей. Также больше всего убытков потерпели Нью-Йорк Никс (45 млн) и Голден Стэйт Уорриорс (42,5 млн).





Напомним, прошлый сезон доигрывался на территории Диснейуорлд в Орландо (Флорида). По ходу плей-офф Лейкерс обыграли Портленд Трейл Блэйзерс, Хьюстон Рокетс, Денвер Наггетс и в финальной серии Майами Хит.





Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации может начаться не раньше 2021 года.