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Убытки команд НБА из-за коронавируса составили почти 700 млн долларов

Пандемия коронавируса нанесла значительные убытки франшизам НБА. Суммарно 30 команд Лиги из-за COVID-19 потеряли 694 миллиона долларов.


Больше всего из-за пандемии потеряли чемпионы минувшего сезона Лос-Анджелес Лейкерс. Из-за отмены 10 матчей их убыток составил 52,7 миллионов долларов.

По итогам прошлого сезона руководству НБА пришлось отменить 258 матчей. Также больше всего убытков потерпели Нью-Йорк Никс (45 млн) и Голден Стэйт Уорриорс (42,5 млн).

Напомним, прошлый сезон доигрывался на территории Диснейуорлд в Орландо (Флорида). По ходу плей-офф Лейкерс обыграли Портленд Трейл Блэйзерс, Хьюстон Рокетс, Денвер Наггетс и в финальной серии Майами Хит.

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации может начаться не раньше 2021 года.
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