Репрессии не останавливаются: Наталья Петракова и Константин Грибов покинут гандбольную сборную Беларуси
Тренер вратарей Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов покинут женскую сборную Беларуси.
Как стало известно pressball.by, 31 декабря истекает срок контрактов Натальи Петраковой и Константина Грибова. Новые соглашения им предложены не были.
Петракова и Грибов значатся среди подписантов открытого письма спортсменов против насилия.
08:20 20/10/2020
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