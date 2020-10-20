Некоторые эпизоды не оставляли равнодушным вообще никого, пишет by.tribuna.com

Однако разборками на улицах все не заканчивалось. Более шести тысяч белорусов были задержаны во время мирных акций и помещены под стражу. Наверняка вы уже слышали леденящие душу истории вышедших оттуда – о зверских издевательствах силовиков, избиениях дубинками, отсутствии воды и пищи и десятках заключенных в маленьких камерах, где они не могли не то что лечь, а даже присесть. Жестоко издевались даже над девушками.





В ночь с 13 на 14 августа задержанных начали массово выпускать – якобы президент поручил разобраться в ситуации. В минский центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина для этого приехал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Правда, когда у него спросили про издевательств над заключенными, он уверенно заявил, что «издевательств никаких не было» и покинул территорию ЦИП.





Но с Барсуковым явно не согласятся многие люди белспорта – ведь они сами оказались в числе задержанных и своими глазами увидели весь ужас, который творили силовики. Разберем каждый такой случай в отдельности.





Илья Литвинов, хоккеист «Динамо-Молодечно»





Начнем с представителя любимого вида спорта Александра Лукашенко – хоккеиста Ильи Литвинова. 22-летний нападающий, поигравший в составе минского «Динамо» в КХЛ, большую часть прошлого года провел в молодечненском фарме «зубров». В этой же команде Илья готовился и к новому сезону. И, как сообщает «Хоккейный Бульбаш», именно возвращаясь с тренировки Литвинов предположительно «попал под горячую руку» силовиков, которые разгоняли акции протеста в Молодечно. Последствия этой встречи ярко отпечатались на лице парня.













Хоть Литвинова и отпустили довольно быстро, но произошедшее с ним взбудоражило белорусских хоккеистов. Так, слова поддержки молодому игроку высказали два защитника сборной Беларуси – Олег Евенко и Кристиан Хенкель. По фото, которое они приложили, отлично видно, насколько сильно сказалось на внешности Литвинова побывка за решеткой.

С задержанием Литвинова связана еще одна интересная деталь. Разумеется, новость о нем мгновенно разлетелась по всем спортивным медиа. Среди поделившихся информацией оказался и сайт федерации хоккея – Hockey.by. Но сейчас информация об злоключениях хоккеиста отсутствует и на самом портале, и в официальных соцсетях ФХБ. Хм, неужели это было настолько неинтересно их аудитории?

Алексей Кудин, чемпион мира по кикбоксингу и боец ММА

Литвинов стал не единственным представителем белспорта, пострадавшим из-за действий силовиков в Молодечно. В этом же городе был задержан Алексей Кудин – белорусский боец MMA, а также многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Первым об этом сообщил в своем инстаграме боксер Денис Гончаренок – в сейчас уже удаленном посте он просил отпустить Кудина и не привлекать его к ответственности.









Узнать подробности этой истории удалось у друга бойца, пожелавшего остаться неизвестным. Во время атаки силовиков на протестующих в Молодечно он находился рядом с Кудиным и помнит все, что произошло тогда. Как оказалось, друзья попали в гущу событий случайно – в городе они встретились по делам, а не ради протеста. Однако среди митингующих Алексей увидел знакомых, с которыми решил поздороваться. Именно в этот момент силовики пошли в атаку. «[Омоновцы] бежали и избивали всех палками, бросали на землю. К Леше и его знакомым подбежали бойцы, распылили газ и начали дубинами и ногами всех бить, в том числе Кудина. Он закрывался, защищался. Я побежал в парк, потом увидел, что ко мне бежит Леша. Спросил у него, что вообще случилось, что произошло. Он рассказал, что траванули газом и стали бить по голове», – рассказал друг бойца.

«Лешу повалили, травили газом, били дубинками, а он пытался закрыть голову руками». Как топового бойца MMA задержали в Молодечно





После этого приятели отправились к Кудину домой. Там боец получил медицинскую помощь, и его друг уехал по своим делам. А вскоре узнал, что Алексея задержали и обвиняют в серьезных проступках – избиении сотрудника милиции, оказании сопротивления и прочем. Но друг в это не верит: «Алексей – профессиональный спортсмен, и, поверьте мне, он никогда такого не будет делать первым. Никогда сам не идет на конфликт, тем более сознательно. Я видел, как Лешу повалили, травили газом, били дубинками, а он пытался закрыть голову руками. Никакого сопротивления не оказывал, это я точно видел. А сейчас пишут, что он избил милиционера».





Как бы там ни было, сейчас Кудин, скорее всего, находится под стражей. По словам его друга, Алексей находится в одном из РУВД Молодечно. Журналист Алексей Волошин же заявил, что боец находится в СИЗО и на него заведено уголовное дело за то, что при нападении силовиков Кудин отмахнулся и сломал одному из них челюсть. Своей информацией о белорусском представителе ММА поделился и редактор отдела единоборств на Sports.ru Алексей Сафонов. «У Кудина есть травмы головы, сильно сбит кулак (неизвестно из-за чего), на теле присутствуют многочисленные следы травматического оружия. Насколько мне известно, к нему направился адвокат, чтобы установить причину произошедшего, прояснить дальнейшие действия», – рассказал журналист.





В общем, эта история продолжается – и мы надеемся, что она закончится хорошо.





Антон Сарока, футболист БАТЭ

Для 28-летнего нападающего нынешний сезон получается тяжелым. Сарока неплохо начал, прервав свою «сухую» серию в ЧБ, длившуюся с июня 2019-го, в матче БАТЭ против «Минска» в 4-м туре. Через 2 недели после этого он забил еще раз «Городее», но после этого на поле не появлялся из-за загадочной болезни. «Почему Сарока не выходит на поле? Болеет. Болезнь не связана с нынешним положением в мире. Он принимает препараты, с которыми несовместимы полноценные тренировки», – такой комментарий по этому поводу дал коуч БАТЭ Кирилл Альшевский.

В общем, свободного времени у футболиста было чуть больше обычного. Тратил он его в том числе и на наблюдение за президентскими выборами. Кажется, определенную симпатию Антон испытывал к кандидатуре Виктора Бабарико – по крайней мере, форвард ставил лайки под постами экс-банкира, сейчас находящегося под стражей.









Вряд ли Сарока тогда мог предположить, что и ему доведется побывать за решеткой – однако это произошло. Первые слухи о задержании футболиста БАТЭ появились 12 августа, а на следующий день стало официально известно, что форвард арестован на семь суток. Но других подробностей этой ситуации общественность не получила – ни БАТЭ, ни белорусские футбольные власти, ни родные Антона никак не прокомментировали его проблемы с правоохранителями.





Зато отреагировали футболисты борисовского клуба. Сароку поддержали Игорь Стасевич, Егор Филипенко, Дмитрий Бага, Александар Филипович, Боян Дубайич, Денис Щербицкий, Дмитрий Бессмертный, Евгений Яблонский, Антон Чичкан, Максим Мякиш и Андрей Кудравец. Все они писали про то, что Сарока (и другие задержанные) «не преступник, а один из нас».

Солидарность с Сарокой проявили и игроки других клубов. В частности, репост записи капитана БАТЭ Максим Швецов, Владимир Хващинский и Максим Плотников – представители минского «Динамо», принципиального противника БАТЭ. Кажется, такие вещи гораздо выше клубных цветов.

Радует то, что 14 августа, в день флешмоба футболистов в его поддержку, нападающий был отпущен на свободу в Жодино. Но детали его задержания и нахождения под стражей все так же неизвестны.





Футболисты из минора – игроки «СМИавтотранс», «Лиды», «Гранита», БГУ и «Динамо-Брест-1960»

Других представителей «вышки» кроме Сароки репрессии не коснулись. Зато в миноре белфутбола пострадавших от рук силовиков хватает. Например, 15 суток ареста получил полузащитник клуба Д3 «СМИавтотранс» Роман Дурко. Подробностей задержания в этом случае тоже нет, но команда из Смолевичей на это отреагировала неожиданно хлестким заявлением.





14 августа Дурко, как и многие другие задержанные, вышел из-под стражи – об этом он сам рассказал в сторис своего инстаграма. «Всем спасибо за переживания! Я дома, все хорошо, живой», – успокоил всех Роман. Надеемся, что сильных телесных повреждений он избежал.





Как минимум одному его коллеге по минору от силовиков сильно досталось. Речь идет об игроке «Лиды» из Д2, которого избил ОМОН. Об этом сообщил ресурс «SportLida», оставив фамилию пострадавшего неназванной «по этическим соображениям». Футболист попал в заваруху в среду вечером, когда вышел на прогулку после ужина. В какой-то момент к нему подошли два милиционера, взяли телефон и начали что-то в нем искать. Как рассказал игрок, его уже практически отпустили, но вмешался третий сотрудник, заявивший, что «это наш клиент».





В итоге футболиста затащили за ворота, где его избили сотрудники ОМОН, и примерно на полчаса оставили просто лежать. Потом он оказался в другом месте, где было около десяти сотрудников милиции. Один из них вновь начал копаться в телефоне игрока. Найдя там много сообщений с соболезнованиями (футболист недавно похоронил мать), силовики беспардонно спросили: «Кто у тебя сдох?»

Возможно, для футболиста для футболиста все закончилось еще более печально, но один из сотрудников узнал в нем игрока «Лиды» и попросил отпустить. В итоге так и произошло, но предварительно на одежде задержанного нарисовали на спине краской цифру 15 и крест ниже пояса. И да, конечно, на него составили протокол.

Также есть информация о задержаниях еще двух футболистов – игроков «Гранита» Владислава Шубовича, «Динамо-Брест-1960» Максима Смолевского и БГУ Артура Шуляковского. По данным на 14 августа все трое находились в СИЗО (раз, два, три). С тех пор никаких новостей о парнях не появлялось. Надеемся, что они тоже оказались в числе вышедших на свободу.

Сергей Подалинский, топовый белорусский мини-футболист

За карьеру Сергей Подалинский провел порядка 40 матчей за национальную сборную Беларуси, а прошедший сезон отыграл в команде «Охрана-Динамо», которая относится к Департаменту охраны МВД. Но даже это не спасло его от двух ужасных суток на Окрестина.

Наверное, вы уже не удивитесь, узнав, что в самих акциях Подалинский участия не принимал. Задержали его, когда он вместе с супругой вечером 9 августа хотел уехать с Немиги, на которой тогда уже закончились «боевые действия». Однако их машина оказалась в оцеплении силовиков. Когда же Сергей спросил у омоновца, как ему добраться до автомобиля, тот сначала попросил документы на проверку, а потом заломал руку и потащил в автобус.





Бить Подалинского начали уже там – и руками, и ногами. Вскоре из автобуса футболиста переправили в автозак – и как только тот наполнился людьми, их повезли в ИВС. И вот там уже началась полная жесть. «Отношение к людям на Окрестина сродни тому, как некоторые относятся к насекомым. Нас поставили на колени вдоль забора. Когда кто-то говорил, что хочет в туалет, ему отвечали: «Сходишь под себя». Мы простояли на коленях часа четыре, выслушивая различные унижения. Если чуть приподнялся или опустился, тебя тут же «поправляли». Некоторые бойцы говорили: «Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли», – рассказал Сергей.





После процедуры оформления Подалинский вместе с 20 товарищами по несчастью оказался в 4-местной (!) камере. Где-то через 13 часов после этого к ним пришли сотрудники ИВС, которые предложили либо подписать протоколы и выйти на свободу, либо отправиться на 15 суток. Большинство выбрало первый вариант и поставило подписи под написанными как под копирку документами – в каждом из них признавалось участие в несанкционированном митинге и выкрикивание лозунга «Жыве Беларусь».





Однако после этого арестованных не выпустили, а перевели в другую камеру размерами четыре на четыре метра – в итоге там одновременно находилось около 40 человек. «Чтобы кому-то сходить в туалет, нужно было сказать об этом. Люди начинали как-то ужиматься, чтобы пропустить нуждающегося. Все-таки двери в туалет тоже нельзя было открыть просто так, потому что везде находились люди. В камере было невероятно жарко, по стенам тек конденсат. Было ощущение, что находишься в бане. Те, у кого совсем не было сил, по двое ложились под кровати. У одного человека была сломана нога, он просил позвать врача, но работники учреждения отвечали: «Ничего, само заживет». Я просто не мог представить, что такое может быть. За двое суток никого из нас не покормили. Хорошо, хоть был кран с ржавой хлорированной водой. Наверное, даже фашисты не так жестко обращались с советскими военнопленными», – так Подалинский эту часть ареста.





Выйти из стен Окрестина футболисту удалось на вторые сутки после ареста. Причем из его камеры отделались штрафами лишь двое – всех остальных с подписанными протоколами в обмен на свободу силовики обманули. Подалинского спасла некоторая юридическая подкованность. «На каждого судья отводил всего пару минут. Зачитали приговор – и до свидания. Мне тоже все быстро зачитали, но я попросил ответное слово. Сказал, что протокол подписывал под давлением. Объяснил, что у меня есть свидетели, которые видели меня в другом месте, а дома имеется камера, которая зафиксировала мой уход в другое время. Судья попросил меня выйти из кабинета. После паузы мне стали задавать уточняющие вопросы. И в итоге обошлось без суток, мне выписали штраф в 20 базовых», – рассказал футболист.









На этом ужасы ИВС для Подалинского закончились, но содрогание от условий там у спортсмена осталось – полное впечатление о гестаповских порядка, царивших там в дни после выборов, он передал в большом интервью «Трибуне».

Ренат Шулунов, детский футбольный тренер

Этот коуч футбольной школы ФШМ попал в передрягу 12 августа. Вечером того дня Ренат Шулунов возвращался домой после тренировки на метро. Но выйдя на своей станции тренер успел пройти буквально сто метров – после этого к нему подбежали сотрудники, скрутили и увезли. Основная часть большой семьи тренера в это время была в отъезде – его супруга с четырьмя детьми находилась в Гомеле. Дома Шулунова ждал сын 2009 года рождения. Но в РОВД коучу даже не позволили позвонить ребенку. «Но попался один человечный милиционер, который в своем присутствии разрешил Ренату написать сыну СМС», — рассказал Николай Мурашко, руководитель ФШМ.

В ночь с 12 на 13 августа тренера перевели на Окрестина. И уже утром ученики футбольной школы призвали выпустить их тренера на свободу.

Возмущены были и их родители. «Он очень хороший тренер. Когда дети узнали новость о его задержании, со слезами на глазах начали спрашивать: «Как так?». Человек просто ехал с работы домой и пропал. Все родители были возмущены», — рассказал минчанин Андрей Давидовский, сын которого тренируется в группе Шулунова.





Выпустили на свободу тренера лишь 14 августа после судебного разбирательства. От общения с прессой тренер отказался, а на работе попросил неделю отдыха «на физическое и психологическое восстановление». Несмотря на то, что Шалунов – гражданин России и находился он в камере с другими иностранцами, прессинг со стороны силовиков был очень сильным. «Он физически помят, бока болят. Его били и запугивали. Всего в четырехместной камере было 24 человека — граждане Швейцарии, Польши, России, Китая, Украины. Ему угрожали депортацией, под угрозой физического насилия заставили подписать бумаги об участии в несанкционированных мероприятиях. Сегодня был суд, но мера наказания мне неизвестна. На данный момент главное, что Ренат находится дома», – рассказал о состоянии тренера Мурашко.





Дмитрий Баркан и Алексей Королев, автогонщики

Пострадали в эти дни и представители автоспорта. Два чемпиона Беларуси по автоспорту, Алексей Королев и Дмитрий Баркан, в ночь с 9 на 10 августа стояли и разговаривали у автомобиля Королева на пустой минской улице Бровки. Тут на горизонте появился микроавтобус. В машину успел сесть лишь Алексей – а когда выскочивший из буса ОМОНовец разбил пассажирское стекло, надавил на газ. Дмитрия же, отца четырех детей, затолкали в автозак и увезли в РУВД (хорошо еще, что не на Окрестина), а далее – в тюрьму в Жодино. На следующий день Королев после звока из РОВД явился туда и также был задержан. К счастью, сейчас оба на свободе.





Баркан (он, к слову, еще и капитан сборной Беларуси по керлингу) считает, что по сравнению с остальными задержание у него было не жесткое, однако он много часов простоял в спортзале, а также в душной камере 2 на 2 метра. Его историю вы можете посмотреть сами.

Ростислав Шавель, футболист «Городеи».

Нападающий «Городеи», который пару лет назад считался самым перспективным местным дублером, делает первые шаги во взрослом футболе. Дебют молодого парня за «сахарных» состоялся 25 апреля против БАТЭ.

28 августа футболиста задержали на площади Независимости возле Красного костела. Сюда футболист вместе с друзьями приехал, чтобы поддержать протестующих в цепи солидарности. Здесь парня арестовали и вскоре осудили на восемь суток за участие в несанкционированной акции – при этом клуб ничего не сообщал о ситуации.

Елена Левченко, баскетболистка.

Пожалуй, самое громкое задержание в белспорте этой осенью. 30 сентября утром в Национальном аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко, которая по-прежнему считается одной из лучших центровых мира. Девушка намеревалась отправиться на лечение и реабилитацию.

Однако попасть к заграничным врачам в ближайшие спортсменке было не суждено. Прямо в аэропорту Левченко задержали и доставили в Ленинское РУВД Минска, а затем отправили в ЦИП на Окрестина. Суд назначили резво – он начался уже в 12:00. Административное дело рассматривала судья Ленинского района Марина Запасник и присудила спортсменке 15 суток ареста.





Левченко говорила правду и получила 15 суток: критиковала Лукашенко, поддерживала бастующих и ужасалась Окрестина

Задержание знаменитой баскетболистки вызвало немалый резонанс в Беларуси и мире. В поддержку Левченко высказались многие спортсмены и команды, прошли матчи солидарности, а в Минске появилось множество муралов и изображений баскетболистки — количество различных акций просто зашкаливало.





Вчера в Минском городском суде состоялось рассмотрение апелляции по делу Елены Левченко, которая была отклонена — спортсменку оставили под арестом по 15 октября.

Константин Полей, тренер по дзюдо

7 октября в центре Гомеля был задержан председатель и тренер спортивного клуба «Прайд» Константин Полей.

Полей успел сообщить, что он был задержан при выходе из кафе и находится в милиции и успел сделать фото из отделения, куда его доставили. Точного обвинения он на тот момент не знал, а речь была о том, что он ехал с дочерью на велосипеде с шариками.

Уже на следующий день состоялся суд, где тренера обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и осудили на 15 суток ареста.

Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби.

В воскресенье 11 октября в Минске задержали капитана сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзового призера ЧЕ по пляжному регби 2017 года Марию Шакуро. Уже в понедельник спортсменку осудили на 10 суток и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.

Филипп Шутов, игрок клуба «Литвины» (американский футбол)

Поздним вечером воскресенья 11 октября в Минске был задержан игрок команды команды по американскому футболу «Литвины» Филипп Шутов.





На следующий день команда публично выступила с осуждением репрессий со стороны силовых структур в адрес мирных граждан. Обошлось, к счастью, «малой кровью» — уже спустя сутки Шутов оказался на свободе.

Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1

13 октября в Минске задержали 24-летнюю многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муайтай. На следующий день состоялся суд, где спортсменку признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и осудили на 10 суток ареста.





У себя в Инстаграм спортсменка выступала с осуждением насилия, пыток и арестов со стороны силовиков.

Юрий Булат, многократный чемпион мира по тайскому боксу

В тот же день состоялось задержание еще одного титулованного белорусского бойца — многократного чемпиона мира по тайскому боксу Юрия Булата. Легенду белорусского бокса, а ныне тренера Булата суд приговорил к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции, хотя есть свидетельства того, что он и его семья в тот момент были в другом месте. Сейчас Булат находится на Окрестина и к нему не пускают адвоката – конечно же, «из-за сложной эпидемиологической ситуации».

Андрей Шобин, внештатный корреспондент «Прессбола»

Попадали под раздачу не только сами спортсмены, но и те, кто освещает белспорт. 12 августа был задержан журналист «Бобруйского курьера» и внештатный корреспондент «Прессбола» Андрей Шобин. Это произошло, когда он направлялся освещать акции протеста в Бобруйске. В городе Шобин, вероятно, попал под милицейскую облаву.





Родственникам журналиста удалось выяснить, что в отношении него начат административный процесс, а сам Шобин находится в отделении милиции. Утром его переправили в ИВС, где состоялся суд.





Эту ситуацию резко прокомментировал «Бобруйский курьер» – основное место работы бывшего пресс-секретаря «Белшины». «Экспресс-суд» прошел прямо в здании ИВС, — без свидетелей, адвоката и возможности привести какие-то документальные свидетельства. В итоге корреспонденту «БК» дали штраф: 10 базовых величин. За то, что он шел (уже) домой — в центре города (живет на пл. Ленина), — как 58 лет до этого делал... Во времена Хрущева-Брежнева-Андропова-Черненко-Горбачева... далее — по списку. А вот «во времена» Лукашенко — задержали, затащили в автозак, продержали 20 часов под стражей, оштрафовали... Незаконно изъяли сим-карту телефона. Обвинили в нарушении статьи 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП РБ. Другим задержанным, кто был с ним, дали «сутки».





По словам нашего журналиста, он был единственным из задержанных, кого не избивали (некоторых — очень жестоко) при задержании», — таким жестким сообщением отреагировало издание.

Максим Березинский, руководитель проекта By.Tribuna.com

Не обошли стороной задержания и «Трибуну». Руководитель проекта Максим Березинский вместе со своим братом Алексеем соприкоснулись с действиями силовиков в эти дни – обоих задержали на проспекте Независимости после того, как машину остановил для проверки документов сотрудник ГАИ.









Это произошло вечером 11 августа, а отпустили Максима ближе к обеду следующего. Также на свободе и его брат. А об условиях, в которых находились задержанные, журналист написал текст, от которого кровь стынет в жилах. Несколько «хайлайтов» оттуда:





В камере 5х5 метров под открытым небом находилось 127 человек;

В туалет водили настолько медленно, что один парень наложил в штаны, а по маленькому ходили в бутылку, которую потом приходилось использовать для питьевой воды;

ОМОН полностью зомбирован и уверен, что протестующим платят по 20 долларов за столкновения с милицией;

Сокамерник брата Максима видел, как «мрази надели на дубинку презерватив и засунули парню в заднее отверстие»;

Ну а про постоянные избиения не стоит и говорить.

Все остальные ужасные подробности можно прочесть в полном тексте Максима.









Фото: vot-tak.tv, hockey.by, ufcbet.ru, mmaboxing.ru, vk.com/smiavtotrans, pressball.by, mini-football.by, footbik.by, baj.by, «SportLida», инстаграм Олега Евенко, Кристиана Хенкеля, Максима Швецова, Владимира Хващинского, Максима Плотникова







