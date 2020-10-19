Елена Левченко про 15 суток ареста: «Когда девчонки в камере засыпали, это было мое время поплакать»
Баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая на Окрестина 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, сегодня стала гостем прямого эфира в инстаграме Свободного объединения спортсменов.
Источник: @pacavacabot
Елена Левченко отметила, что сейчас чувствует себя нормально, пишет SPORT.TUT.BY
— Рядом со мной друзья и близкие. Куда бы я ни пошла, люди поддерживают меня. Но я не исключаю того, что, возможно, мне понадобится помощь психологов. Я этого не стесняюсь.
Самое тяжелое сегодня — это осознавать, что там, в камере, в тех условиях, остались люди, с которыми мы вместе провели время. За это я очень переживаю. За очень короткий срок девчонки, с которыми я делила камеру, стали не просто девчонками, а нечужими людьми, наши взгляды нас очень объединили.
Левченко рассказала, как прошли ее 15 суток ареста на Окрестина.
— Я понимала, что я в тюрьме, а не на курорте или в санатории. Но даже там, в камере, я старалась найти время для себя, для медитации. Я верю в бога, это тоже для меня важно. И не буду говорить, что я такая сильная. Когда все утихали и шли спать, это было мое время помолиться и поплакать, после чего мне становилось легче. Именно тогда я находила баланс и пыталась заснуть, хотя это сложно было назвать сном.
Фото читателя TUT.BY
Баскетболистка также поделилась мнением относительно молчания именитых коллег.
— В наше время тяжело не осуждать. Мы все находимся в таком эмоциональном состоянии. После выборов некоторые спортсмены высказались против насилия. Да, было время, когда такое имело место быть. Но мы прошли точку невозврата. И сейчас, возможно, лучше уже ничего не говорить. Это выглядит, как будто человек пытается просто отметиться.
Я считаю, что у каждого человека есть совесть. Если этим людям, которые молчат, сегодня спится нормально, то что тут скажешь. Я уверена, все прекрасно знают, что происходит. И если они молчат, что ж, двигаемся дальше.
20:42 19/10/2020
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