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Елена Левченко отметила, что сейчас чувствует себя нормально, пишет SPORT.TUT.BY





— Рядом со мной друзья и близкие. Куда бы я ни пошла, люди поддерживают меня. Но я не исключаю того, что, возможно, мне понадобится помощь психологов. Я этого не стесняюсь.





Самое тяжелое сегодня — это осознавать, что там, в камере, в тех условиях, остались люди, с которыми мы вместе провели время. За это я очень переживаю. За очень короткий срок девчонки, с которыми я делила камеру, стали не просто девчонками, а нечужими людьми, наши взгляды нас очень объединили.





Левченко рассказала, как прошли ее 15 суток ареста на Окрестина.





— Я понимала, что я в тюрьме, а не на курорте или в санатории. Но даже там, в камере, я старалась найти время для себя, для медитации. Я верю в бога, это тоже для меня важно. И не буду говорить, что я такая сильная. Когда все утихали и шли спать, это было мое время помолиться и поплакать, после чего мне становилось легче. Именно тогда я находила баланс и пыталась заснуть, хотя это сложно было назвать сном.

