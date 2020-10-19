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Тихановская и Герасименя встречаются с депутатами парламента Швейцарии. Переговоры идут о помощи белорусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды

Сегодня в Вильнюсе Светлана Тихановская и Александра Герасименя встречаются с депутатами парламента Швейцарии.

Речь ведется о помощи белорусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды. Также переговоры идут о потенциальном диалоге с Международным Олимпийским комитетом, штаб-квартира которого находится в швейцарской Лозанне. 

Напомним, что Герасименя недавно возглавила Фонд спортивной солидарности.



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