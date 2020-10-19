Вратарь "Гомеля" Кирилл Устименко: как только в США начнутся сборы, я уеду за океан
Голкипер "Гомеля" Кирилл Устименко сообщил, что он в белорусском клубе ненадолго.
- Каковы ваши перспективы возвращения за океан?
- Как только там начнутся сборы, я уеду.
- Насколько приятно сыграть на льду, на котором начинали заниматься хоккеем?
- Это очень большая ностальгия. Спасибо болельщикам. Мне очень приятно. На матче присутствовали родители, что вдвойне приятнее. Не каждый раз они могут посетить матч с моим участием",— цитирует игрока "Белорусский хоккей".
Устименко выступает за "Гомель" на правах аренды из системы "Филадельфии Флайерз".
16:15 19/10/2020
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