74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом в истории









Дедушка шестерых внуков мог поставить рекорд официально и раньше, но этому помешала пандемия коронавируса.





В феврале Бахадер заключил контракт с клубом "Шестое октября", выступающем в третьем по силе дивизионе Египте. В дебютном матче в марте игрок реализовал пенальти. 6 октября в игре против "Эль-Айят Спортс" Бахадер также имел возможность отличиться, но не смог забить с "точки". В обоих случаях футболист провел на поле полные матчи.





В молодости Бахадер играл только в любительских клубах.





Предыдущий рекорд принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику, сообщает Reuters.