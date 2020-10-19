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74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом в истории

74-летний египтянин Эззельдин Бахадер вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок в профессиональном футболе.



Дедушка шестерых внуков мог поставить рекорд официально и раньше, но этому помешала пандемия коронавируса.

В феврале Бахадер заключил контракт с клубом "Шестое октября", выступающем в третьем по силе дивизионе Египте. В дебютном матче в марте игрок реализовал пенальти. 6 октября в игре против "Эль-Айят Спортс" Бахадер также имел возможность отличиться, но не смог забить с "точки". В обоих случаях футболист провел на поле полные матчи.

В молодости Бахадер играл только в любительских клубах.

Предыдущий рекорд принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику, сообщает Reuters.
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