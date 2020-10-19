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Зампред федерации водного поло Цымбал: «Герасименя и другие девушки сильнее многих мужчин. Их стойкость, неподкупность, смелость поражает и окрыляет»

Заместитель председателя федерации водного поло Максим Цымбал поделился мнением о том, чем закончится в Беларуси политический кризис.


– Понимаете спортсменов, не боящихся высказываться по ситуации в стране – Романовскую, Левченко, Герасименю и многих других?

– Я целиком поддерживаю их. Лично с Сашей Герасименей не знаком, но она дважды приезжала давать мастер-классы в школу, где занималась плаванием моя старшая дочь, и у ребенка остались положительные впечатления от Саши. Как говорится, не сотвори себе кумира, но Герасименя и другие девушки сильнее многих мужчин. Их стойкость, их неподкупность (имею в виду не материальную, а моральную сторону), смелость поражает и окрыляет.

– Герасименя возглавила Фонд спортивной солидарности и уехала в Вильнюс. Понимаете ее решение покинуть Беларусь?

– Я не осуждаю такой поступок. Человек нужен на свободе. Кто-то из моих знакомых осуждал Тихановскую за то, что уехала. Простите, а чего вы ждали – что она станет на баррикады и ее расстреляют? Или ее закроют в тюрьму? Нет, она должна быть на свободе. Эти голоса должны быть слышны. Я никак не осуждаю, а только поддерживаю. Дай Бог им избежать кошмаров от челюстей системы.

– Ваш прогноз: чем и когда закончится в Беларуси политический кризис?

– Не могу дать прогноз по датам, но убежден в одном – демократическое общество никогда невозможно извне. Нельзя построить демократию сверху. И тому подтверждение весь Ближний Восток. Там международное сообщество пыталось построить демократическое общество при помощи денег – не вышло, при помощи оружия и войны – не вышло. Демократия рождается снизу. Хороший и явный пример этому – США, которые создавались смелыми свободными людьми. Они бежали из Европы от тирании, процветавшей в то время во всех странах, будь то Франция, Англия, Португалия или Испания. Люди овладевали новыми землями и понимали, что они здесь хозяева. Это клочок земли, не важно каких размеров, но он свой, и только этому человеку определять, как ему здесь жить, как растить детей. Они понимали основные правила взаимодействия общества. Именно благодаря этому там сразу была демократия. Потом она уже перешла в Европу.

Так и в Беларуси. Люди вышли на улицы, познакомились со своими соседями, стали поддерживать незнакомых людей. Мужчины начали просто так помогать незнакомым женщинам поднести тяжелую сумку. Люди помогают просто так и никому ничего не должны. Вот это начало истинной демократии, где уважительно относятся, прежде всего, к самому себе. Белорусы осознают, что они не подданные, а стали гражданами. Когда эти преобразован в головах накопят критическую массу и власть имущие поймут, что назад дороги нет, я не знаю. Очень надеюсь, что все произойдет без крови и цивилизованным путем. Убежден, ни одна слеза ребенка не стоит ни одного дела. Нельзя, чтобы дети плакали. Власть имущие должны понять, что общество уже другое. Люди не готовы подчиняться и смотрят на руководство страны не как на что-то поставленное сверху, а как на менеджмент. И мы спрашиваем с этих менеджеров, потому что мы им дозволили, мы им доверили и мы вправе их снять, как только они, по нашему мнению, не справляются с работой.

Сейчас белорусы стали именно белорусами. Назад дороги уже не будет, людей обратно на кухню с разговорами шепотом не загнать. Северная Корея возможна только в северокорейском обществе, а здесь оно другое – миролюбивое, цивилизованное. Не хотелось бы крови, как в Украине. Но у них есть Западная Украина, где боевые отряды с 1938 года, а у нас ничего подобного нет. Хочется верить, что в Беларуси получится польский вариант, – сказал Цымбал в интервью Tribuna.
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