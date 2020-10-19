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Белорусский специалист Алексей Шпилевский удостоился награды лучшему тренеру чемпионата Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана определила лучшего тренера в национальном чемпионате в сентябре.




В опросе среди коллег по цеху первое место занял белорус Алексей Шпилевский из "Кайрата".

За него отдали пять голосов. Сам Шпилевский проголосовал за Сдржана Благоевича из "Каспия".

Награду белорусу вручил президент ПФЛК Олжас Абраев, сообщает сайт ПФЛК.

Ранее Алексей Шпилевский признавался лучшим тренером чемпионата Казахстана за август.
Прессбол
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