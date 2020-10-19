Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили 12-ю и 14-ю позиции в обновленном рейтинге ВТА
Женская теннисная ассоциация (ВТА) в понедельник, 19 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Лучшая среди белорусок Арина Соболенко по-прежнему занимает 12-ю строку. Виктория Азаренко сохранила 14-ю позицию.
Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти, оперережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.
Рейтинг ВТА от 19.10.2020
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080
…12 (12). А.СОБОЛЕНКО — 3675
…14 (14). В.АЗАРЕНКО — 3122
…93 (93). А.САСНОВИЧ — 798
…130 (130). О.ГОВОРЦОВА — 570
…294 (294). В.ЛАПКО — 207
11:22 19/10/2020
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