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Хацкевич допустил уход из «Ротора»: «Я должен определиться, идем дальше вместе или уступаем дорогу»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Тамбова» (0:2) допустил, что может подать в отставку.


После 11 туров волгоградцы с 3 очками замыкают таблицу РПЛ.

«Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли [к сезону] неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.

Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может [полноценно играть] на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за 10 дней подготовиться. Надо терпеть.

Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше [вместе] или уступаем дорогу.

По горячим следам мы не разбираем игру. Мне надо переспать [ночь] и принять для себя дальнейшие решения. Я так и сказал ребятам», – сказал Хацкевич, которого цитирует Р-спорт.
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