Хацкевич допустил уход из «Ротора»: «Я должен определиться, идем дальше вместе или уступаем дорогу»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Тамбова» (0:2) допустил, что может подать в отставку.
После 11 туров волгоградцы с 3 очками замыкают таблицу РПЛ.
«Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли [к сезону] неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.
Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может [полноценно играть] на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за 10 дней подготовиться. Надо терпеть.
Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше [вместе] или уступаем дорогу.
По горячим следам мы не разбираем игру. Мне надо переспать [ночь] и принять для себя дальнейшие решения. Я так и сказал ребятам», – сказал Хацкевич, которого цитирует Р-спорт.
10:58 19/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение