



После 11 туров волгоградцы с 3 очками замыкают таблицу РПЛ.





«Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда РПЛ комплектоваться на протяжении 10-11 туров. Мы подошли [к сезону] неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться.





Ситуация с COVID очень тяжелая, и кажется, что футболист может [полноценно играть] на поле. Но когда ты две недели или больше ничего не делал, нереально за 10 дней подготовиться. Надо терпеть.





Что касается доверия, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идем мы дальше [вместе] или уступаем дорогу.



