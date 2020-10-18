"Торпедо-БелАЗ" разгромило "Смолевичи"

Команда "Торпедо-БелАЗ" во время матча с ФК "Смолевичи" / сайт "Торпедо-БелАЗ"





Матч прошёл в рамках 26-го тура возобновленного Чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. И "Торпедо-БелАЗ" сейчас сражается за 4-е место в гонке. ФК "Смолевичи" — аутсайдеры Чемпионата.





Кроме того, 18 октября проходит ещё несколько матчей. В 16:00 начали поединок "Ислочь" и "БАТЭ". Обе команды, пишет TUT.by , решают сегодня очень важные для себя задачи: "Ислочь" борется за лигу Европы, БАТЭ — за победу в белорусском чемпионате, без которой команде не видать доходов от Лиги чемпионов.





В 18:00 солигорский "Шахтёр" примет в гостях минское "Динамо". В 20:00 сыграют "Динамо-Брест" и "Рух".





В турнирной таблице по-прежнему лидирует БАТЭ: в 25-ти матчах команда завоевала 49 очков. На втором месте — "Нёман": 26 матчей и 47 очков, тройку лидеров закрывает "Шахтёр" с 24-мя матчами и 46-ю очками.