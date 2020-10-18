Валерий Исаев: 7 клубов предлагали аренду Шкурина, но мы решили остаться в ЦСКА до конца года
Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не намерен менять команду до закрытия нынешнего трансферного окна.
"Илья может перейти в "Тамбов"? Это чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Еще 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться", — сказал Исаев.
В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.
18:18 18/10/2020
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