



"Илья может перейти в "Тамбов"? Это чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Еще 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться", — сказал Исаев.





В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.