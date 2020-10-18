+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Александра Герасименя: «Если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен»

Известная белорусская пловчиха и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, почему спортсмены не остались в стороне от событий в стране.


«Мы не только спортсмены, но и, в первую очередь, граждане. Произвол и милицейское насилие в нашей стране не могут оставить нас равнодушными. Поэтому мы показываем свое мнение. Но если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен. Успешные спортсмены, завоевавшие медали на чемпионатах мира и Европы, сейчас находятся под давлением. Им угрожают, они не могут продолжать тренировки», – сказала Герасименя.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]