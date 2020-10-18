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Футболисты «Барселоны» отказались идти на понижение зарплаты

Футболисты «Барселоны» отказались идти на понижение зарплаты. Об этом сообщает Marca.

Игроки отклонили последнее предложение руководства клуба, согласно которому размер выплат должен был снизиться на 30 процентов. Окно переговоров по этому вопросу открыто до 22 октября, однако его могут продлить до 5 ноября.

Сообщается, что руководители Барселоны надеются достичь консенсуса с футболистами. Если этого сделать не получится, сине-гранатовые готовы в одностороннем порядке понизить зарплаты, так как клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

8 октября сообщалось, что в случае понижения зарплат игроки «Барселоны» смогут без штрафных санкций расторгнуть контракты с командой. В связи с этим высока вероятность, что клуб покинет капитан Лионель Месси.
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