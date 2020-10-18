«И забросит в кольцо режиму самый важный победный мяч!»





Публичность и громкость высказываний очень не понравилась тем, против кого они направлялись. По-другому невозможно объяснить задержание и административный арест в 15 суток (плюс еще повторный суд над баскетболисткой). Елену рьяно поддерживали не только наши топовые спортсмены, разделяющие ее позицию, но и огромное количество простых белорусов.





А уже после выхода на свободу в Новой Боровой жители устроили концерт в ее честь. Там же была и Левченко. Она тепло поблагодарила всех за поддержку.





В Новой Боровой прошел концерт в честь Елены Левченко. Спортсменка выступила с речью, поблагодарив всех за поддержку





Нельзя пройти мимо потрясающего стиха, посвященного именитой спортсменке. Фамилию автора «Трибуна» оставила в секрете.





«Елене Левченко»





Нелегко в трехсекундной зоне.





Подобрать, забить от щита,





Отдышаться, успеть в оборону…





Но сегодня – игра не та.





И чернеют щиты другие,





Там, за дырочками для глаз





Зенки злобные и тупые,





А других не берут в спецназ.





В их игре нет ни норм, ни правил:





Бей дубинкой, взведи курок,





А тому, кто заслон поставил,





Назначают не фол, а срок.





Строят нам на дороге стены,





Травят газом и бьют струёй…





Что за твари? Сажают Лену!





Мы играем без центровой.





Ярким, искренним мстит бездарность,





В этом – подлый её удел.





Но спортсмены, где солидарность?





Где «ответка» на беспредел?





Чемпионы, друзья, проснитесь!





Люди слушают голос ваш!





Но один лишь гандбольный Витязь





Смог отважиться на демарш.





Да, спортсмены почти едины,





Но отдельные «тормозят».





Ах, у вас же игра, грузины…





Да, действительно, вам нельзя.





Можно быть не таким уж смелым,





Но увидеть определенно:





Белое – безупречно белым,





Черное – просто адс черным.





Вот и всё. Больше нет оттенков.





Очень просто. Добро и зло.





Те – пытают людей в застенках,





Эти – излучают светло.





Впрочем, есть и другие люди,





Обитатели теплых луж.





Дело ваше, мы не осудим.





Хрупкий бизнес. Норвежец муж.





Регулярно дают зарплату





На заводе. Шестьсот рублей.





В инстаграммах у них котята.





Ногти. Розочки. Юбилей.





Они тоже ведь «за свободу»,





Но свобода, когда придет,





Им, сидевшим, набрав в рот воду,





Вряд ли что-нибудь принесет.





Ну а мы… Поменял в нас что-то





Гордый бел-красно-белый флаг.





Не уходим, когда мразота,





Подгоняет свой автозак.





С вольной песней про перемены





Мы достоинство сохраним.





На площадку вернется Лена –





Обязательно победим!





Она выйдет, расправит спину,





Лена – тертый в игре калач!





И забросит в кольцо режиму





Самый важный победный мяч!